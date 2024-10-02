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В США заявили, что обсудят с Израилем потенциальный ответ на атаку Ирана

США, Среда 02 октября 2024 19:52
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В США заявили, что обсудят с Израилем потенциальный ответ на атаку Ирана Фото: США обсудят с Израилем потенциальный ответ на атаку Ирана (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ближайшие несколько дней Белый дом сосредоточится на взаимодействии с Израилем. Они попытаются согласовать потенциальный ответ на иранскую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

По данным Кэмпбелла, администрация американского президента США Джо Байдена сосредоточится на взаимодействии с израильтянами в течение следующих нескольких дней, чтобы попытаться согласовать свои взгляды на любой потенциальный ответ на иранскую атаку на Израиль.

"Я думаю, что мы признаем, насколько важен ответ, есть признание того, что регион действительно находится на лезвии ножа, и реальные опасения относительно еще более широкой эскалации или продолжения эскалации", - подчеркнул он.

Обострение на Ближнем Востоке

Вчера вечером Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет. Как отмечали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ПВО страны сбило "большое количество" целей.

В общей сложности, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Иран использовал для обстрела более 200 ракет.

Сбивать вражеские ракеты Израиля помогали американские военные и Великобритания.

Иран заявил, что этот удар был местью за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.

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