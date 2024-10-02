В США заявили, что обсудят с Израилем потенциальный ответ на атаку Ирана

В ближайшие несколько дней Белый дом сосредоточится на взаимодействии с Израилем. Они попытаются согласовать потенциальный ответ на иранскую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

По данным Кэмпбелла, администрация американского президента США Джо Байдена сосредоточится на взаимодействии с израильтянами в течение следующих нескольких дней, чтобы попытаться согласовать свои взгляды на любой потенциальный ответ на иранскую атаку на Израиль.

"Я думаю, что мы признаем, насколько важен ответ, есть признание того, что регион действительно находится на лезвии ножа, и реальные опасения относительно еще более широкой эскалации или продолжения эскалации", - подчеркнул он.