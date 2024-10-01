Месть за "Хезболлу". Иран ударил по Израилю сотнями ракет, ЦАХАЛ готовит ответ: все детали

Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль - по Тель-Авиву и другим городам было выпущено около двухсот ракет. ЦАХАЛ анонсировал ответ уже вскоре.

Подробнее о том, что случилось и какие последствия, - в материале РБК-Украина .

Иран выпустил по Израилю около двухсот ракет. Почти на всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Речь идет о 181 баллистической ракете.

Атаке предшествовало уничтожение Израилем верхушки ливанской террористической группировки "Хезболла". После этого Израиль также начал наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана.

По данным 12-го телеканала Израиля, особенно мощной атакой 1 октября была в направлении города Димона, где находится ядерный научно-исследовательский центр. По этому району было выпущено двусмысленное количество ракет.

Это уже вторая через год ракетная атака Ирана против Израиля с начала года. Первая состоялась в апреле этого года в ответ на уничтожение израильскими ВВС дипломатических учреждений Ирана в Сирии.

Что говорит Иран

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака на Израиль была совершена в ответ на убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гании в июле, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана - на прошлой неделе. Об этом сообщило полуофициальное информационное агентство Ирана Tasnim. Согласно заявлению, Израиль столкнется с "жестким ответом", если ответит на атаку.

Представительство Ирана при ООН описало ракетную атаку как "законный, рациональный и легитимный ответ" на атаки Израиля против "иранских граждан и иранских интересов".

Приказ о запуске ракет по Израилю отдал лично верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

Что говорит Израиль

Ракетный удар Ирана был серьезным и будет иметь последствия, заявил военный спикер Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. При этом он отказался уточнить, как и когда ответит Израиль. Хагари сказал, что ему неизвестно о жертвах в результате атаки.

"Мы находимся в состоянии повышенной готовности как в обороне, так и в наступлении", - заявил Хагари в телеэфире.

"Мы будем защищать граждан Государства Израиль. У этого нападения будут последствия. У нас есть планы, и мы будем действовать в том месте и в то время, которое мы решим", - подчеркнул спикер ЦАХАЛа.

Как реагирует мир

Как и во время атаки в апреле, США помогали Израилю сбивать ракеты. В частности, американские эсминцы в восточной части Средиземного моря сбили несколько ракет, запущенных Ираном, заявили источники Washington Post в Пентагоне на условиях анонимности.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис следят за ситуацией из Белого дома и регулярно получают обновление от своей команды национальной безопасности.

Джо Байден также приказал американским военным помогать Израилю в обороне от иранских нападений и сбивать ракеты.

На атаку также отреагировал кандидат в президенты США Дональд Трамп. "Посмотрите на ракеты, которые сейчас летят на Ближнем Востоке, посмотрите на происходящее с Россией/Украиной, посмотрите на разрушающую мир инфляцию. Ничего из этого не было, пока я был президентом!" - написал Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдаллой, сообщает Sky News.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала в соцсети X заявление

"Я осуждаю текущую атаку самым решительным образом. Иран должен немедленно прекратить атаку, поскольку он ведет регион дальше в пропасть".

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию насилия на Ближнем Востоке.

"Нам абсолютно необходимо прекращение огня", - написал чиновник в соцсети X.

Почему Иран и Израиль противостоят друг другу

Израиль и Иран враждуют с 1979 года, когда в Тегеране победила исламская революция. Новый политический режим провозгласил исламскую республику и начал "экспорт революции", задекларировав "борьбу против сионизма" и "западного колониализма".

В рамках этой политики Иран поддерживает ряд вооруженных группировок по всему Ближнему Востоку, атаковавших ранее Израиль. Против Израиля активно действуют "Хезболла" на юге Ливана, ХАМАС и "Исламский джихад" - в Секторе Газа.

Израиль уже несколько месяцев проводит военную операцию в Газе и начал операцию против "Хезболлы", чтобы прекратить постоянные ракетные атаки со стороны группировки.