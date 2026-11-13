Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве

Ночью 13 ноября вражеский дрон попал в больницу, расположенную в Шевченковском районе Киева. Полиция проводила эвакуацию пациентов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили в Патрульной полиции Киева в Telegram.

Эвакуация из больницы

Ночью вражеский беспилотник атаковал Институт травматологии в Киеве.

Патрульные полицейские оперативно прибыли на место попадания.

Они обследовали территорию медицинского учреждения и помогли переместить пациентов в безопасное место.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной российской атаки на Киев поврежден один из медучреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично разрушенный второй этаж.

Пострадали три пациента, среди медицинских работников раненых нет.

Кроме того, в ГСЧС Украины показали фото последствий обстрела и уточнили, что семь человек спасли и 30 эвакуировали.