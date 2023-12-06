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Почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США: ответ Умерова и Маркаровой

Среда 06 декабря 2023 08:53
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Почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США: ответ Умерова и Маркаровой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский упразднил свое выступление на запланированном секретном брифинге в Сенате США, ведь в Украине война и ситуация постоянно меняется. Кроме того, там обсуждались не только вопросы, касающиеся нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Fox News и посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", - сказал Умеров.

По словам Маркаровой, в Конгрессе был запланирован целый ряд внутренних брифингов, и на одном из них должен был выступить Зеленский.

Однако выступление было отменено, поскольку там обсуждали не только вопросы Украины, но и внутренние американские проблемы, добавила посол.

"Ничего катастрофического на самом деле не произошло… Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если бы можно было приобщиться. Однако именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не принимали такое участие", - отметила посол.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в секретном брифинге в Сенате США. Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

"Президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за возникшего в последнюю минуту вопроса", - сказал он.

По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине.

Ранее Шумер сообщал, что президент Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник с помощью защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.

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Владимир Зеленский Сенат США Рустем Умеров
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