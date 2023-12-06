ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп о финансировании помощи Украине: мы на дне, но Конгресс должен действовать

Вашингтон, Среда 06 декабря 2023 08:45
UA EN RU
Госдеп о финансировании помощи Украине: мы на дне, но Конгресс должен действовать Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина на пороге тяжелого зимнего периода, поэтому США должны поддержать партнера. Конгресс должен действовать для принятия финансирования помощи Украине.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Он отметил, что Госдеп дал понять Конгрессу, что нужно действовать, чтобы профинансировать помощь и оказать экономическую поддержку Украине. Кроме того, речь идет также о финансировании помощи Израилю и гуманитарной помощи палестинскому народу.

"Мы находимся на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь безопасности Украины", - сказал Миллер.

Спикер Госдепа напомнил, что Украина входит в зимний период, который, вероятно, будет тяжелым, поскольку Россия уже атакует критически важную инфраструктуру Украины.

"Поэтому наша позиция в этой администрации состоит в том, что мы должны поддерживать нашего партнера в это тяжелое время. Нам нужно продолжать поддерживать их в борьбе против России, и мы надеемся, что Конгресс США примет решение", - добавил дипломат.

Что этому предшествовало

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украины и Израиля. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры об усилении границы с Мексикой. Республиканцы выдвинули условие, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конгресс США
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом