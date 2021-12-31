Байден зателефонував Путіну, а в РНБО пройшло останнє засідання цього року: новини за 30 грудня

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден провели переговори, у РНБО відбулося останнє у поточному році засідання, синоптики дали прогноз на Новий рік 2022. Докладніше про те, що сталося у четвер, 30 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Байден зателефонував Путіну: подробиці

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели чергову телефонну розмову. Переговори тривали 50 хвилин. Після завершення телефонної розмови помічник президента РФ Юрій Ушаков розкрив подробиці. Так, за його словами:

переговори Байдена та Путіна були серйозними;

Путін попередив, що Росія домагатиметься результату щодо "гарантій безпеки";

Путін заявив Байдену, що Росія захищатиме себе так, як би захищали себе США;

Путін пригрозив розірвати відносини з США у випадку нових санкцій проти Росії;

президенти РФ та США домовилися провести розмову після Нового року.

Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців спокійно відпочивати у період різдвяно-новорічних свят. За його словами, фахівці не прогнозують вторгнення Росії в Україну.

Як пояснив Данілов, для повномасштабного вторгнення, Росії потрібно спочатку підготуватися та витратити на це велику кількість часу.

Названо підсумки останнього в цьому році засідання РНБО

В четвер, 30 грудня, відбулось останнє в поточному році засідання РНБО. Говорили про нову хвилю коронавірусу в Україні, закупівлю вугілля, санкції,військових Російської Федерації біля кордонів та інше.

Про результати брифінгу РНБО 30 грудня - в матеріалі РБК-Україна.

Суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради. Перше засідання призначено на 16 лютого 2022 року.

Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

Міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через загрози Україні

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек вважає, що питання схвалення газопроводу "Північний потік - 2" має вирішуватися відповідно до закону. Але він допускає можливість зупинення проєкту через погрози Україні.

За його словами, політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики.

Замість "Стіни". Кабмін прийняв нову програму облаштування кордону на 36 млрд гривень

Кабінет міністрів затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд гривень.

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Нова програма діятиме до 2024 року.

Якою буде погода на Новий рік 2022: синоптики дали прогноз

В Україні 31 грудня та 1 січня погода буде з дощами та місцями з мокрим снігом. На Новий рік в країну прийде потеплішання, місцями до +8 градусів.

Детальніше про погоду – в матеріалі РБК-Україна