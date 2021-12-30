ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розмова про Україну? Байден зателефонував Путіну: перші подробиці

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 22:51
Розмова про Україну? Байден зателефонував Путіну: перші подробиці Фото: президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден почали телефонну розмову. Вони, зокрема, планують обговорити й ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

За даними видання, розмова двох президентів вже розпочалася. Репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім розповіла на своїй сторінці у Twitter, що переговори Байдена та Путіна розпочалися о 22:35 за київським часом.

Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".

Попередні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Російської Федерації.

Загроза вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше заявили, що Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Декілька днів тому Росія оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною.

Як зазначають представники Janes, що спеціалізується на обороні та розвідці, попри "обмежену кількість військових на кордоні, РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах та літаках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук