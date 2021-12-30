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Міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через загрози Україні

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Берлін, Четвер 30 грудня 2021 10:46
Міністр економіки Німеччини допустив повну зупинку "Північного потоку-2" через загрози Україні Фото: міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек вважає, що питання схвалення газопроводу "Північний потік - 2" має вирішуватися відповідно до закону. Але він допускає можливість зупинення проєкту через загрози Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

За його словами, політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики.

"Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - заявив Хабек.

Він допускає можливість зупинення проекту через загрози Україні.

За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Росії заявили про готовність до роботи "Північного потоку-2".

Раніше віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде готовий до кінця цього року, а його сертифікацію можуть завершити в середині 2022-го.

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