ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замість "Стіни". Кабмін прийняв нову програму облаштування кордону на 36 млрд гривень

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 17:42
Замість "Стіни". Кабмін прийняв нову програму облаштування кордону на 36 млрд гривень Фото: Кабмін прийняв нову програму облаштування кордону (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Кабінет міністрів затвердив нову програму на найближчі п'ять років з облаштування кордону з Росією і Білоруссю. Фінансування програми складе близько 36 млрд гривень.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Державної прикордонної служби на запит РБК-Україна.

Попередня програма облаштування кордону (проект "Стіна") діяла з травня 2015 року і завершується 1 січня 2022 року. Замість неї діятиме нова програма до 2024 року.

Кабмін затвердив її 15 грудня, але набрала чинності і опублікована вона була лише 29 грудня. Орієнтовний обсяг фінансування з держбюджету для її виконання 36,3 млрд гривень.

Зазначено, що у 2022 році планується облаштувати 1676 км кордону з Росією і 1084 км - з Білоруссю. До 2024 року буде захищений кордон з Молдовою і з країнами ЄС.

Відзначається, що облаштування рубежів призведе до зменшення витрат держбюджету від контрабанди на 100-150 млрд гривень на рік.

Виконувати програму буде Держприкордонслужба, Міністерство інфраструктури та обладміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Кордон з РФ
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук