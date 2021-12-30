Суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради. Перше засідання призначено на 16 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представниці Ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом В. Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента", - повідомила вона.
За її словами, розгляд справи з викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року. Засідання заплановане на 10: 15 за київським часом.
Совгиря нагадала, що Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.
"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем (Януковичем - ред.) є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - уточнила Совгиря.