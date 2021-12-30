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Суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 16:33
Суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради Фото: експрезидент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив справу за позовом експрезидента Віктора Януковича до Верховної ради. Перше засідання призначено на 16 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представниці Ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом В. Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента", - повідомила вона.

За її словами, розгляд справи з викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року. Засідання заплановане на 10: 15 за київським часом.

Совгиря нагадала, що Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем (Януковичем - ред.) є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - уточнила Совгиря.

Нагадавши, позов Януковича до Ради в ОАСК зареєстрували 6 грудня.

Відзначити, в Україні завершено розслідування щодо Януковича та його оточення у справі Майдану.

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