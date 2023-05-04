"Бавовна" и беспилотники. О чем говорят взрывы в Крыму и на объектах в РФ

Крымская "бавовна"

В ночь на 24 апреля в Севастополе с интервалом в несколько минут раздались два мощных взрыва. Очевидцы сообщили о стрельбе с берега трассировочными снарядами, за которой последовали взрывы в районе Стрелецкой бухты.

Как заявили оккупационные власти, Черноморский флот якобы отразил атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. По словам "губернатора" Михаила Развожаева, дроны не смогли войты в бухту. Однако фото и видео с места событий говорят об обратном.

Фото: дым после взрыва в Стрелецкой бухте на месте швартовки кораблей ЧФ России (t.me/Crimeanwind)

Российское Минобороны заявило об атаке пункта базирования Черноморского флота тремя безэкипажными быстроходными катерами. Официально в Украине не подтверждали причастность. Но спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что такие цели сложно поразить.

"Обычные беспилотники, двигающиеся по водной поверхности - это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА разных типов будут наращиваться", - заявил он в эфире телемарафона.

Охотнее украинская сторона комментировала инцидент в Севастополе в ночь на 29 апреля. Тогда в микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе. По словам оккупантов, из-за падения дрона.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что "бавовна" на нефтебазе "является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани". А в результате взрыва были уничтожены более 10 резервуаров с около 40 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливом с этой нефтебазы заправляют корабли ЧФ России, с которых запускают ракеты по украинским мирным городам.

Как следует из слов спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, инцидент на нефтебазе - это ничто иное, как подрыв логистики противника и один из элементов подготовки украинских сил к активным действиям.

В первые дни мая ситуация на полуострове остается напряженной. На этой неделе произошли странные взрывы на военной базе в Симферополе, а ПВО россиян работала над Севастополем и Феодосией. Накануне там якобы сбили беспилотник, который летел в сторону морского терминала.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина предположил, что по объектам в Крыму работает именно украинская сторона, постепенно уничтожая военную и топливную инфраструктуру.

"Потому что самолеты, корабли и танки без горючего - это куча железа, которая не сдвинется ни вперед, ни назад. Очевидно, что подобная деятельность будет продолжаться вплоть до начала нашего контрнаступления", - отметил он.

А бывший замглавы СБУ Виктор Ягун в беседе с изданием подчеркнул: "Несмотря на то, что Украина не брала ответственность за "бавовну", нужно понимать, что идет подготовка к освобождению оккупированных территорий".

Отрезать Россию от Крыма

В то же время украинская сторона прямо заявляет о необходимости отрезать Россию от Крыма. На днях представитель ГУР Андрей Черняк согласился с мнением бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса о том, что Крым может сыграть решающую роль в российско-украинской войне.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма - сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жест доброй воли", - объяснил он.

Также по данным разведки, украинское сопротивление в Крыму наращивает свои возможности, что вместе с ударами по военным объектам производит на россиян удручающий эффект. Как следствие - противник уже переместил большинство боевых кораблей из Севастополя в Новороссийск.

В логику того, что Украина может попытаться отрезать Крым, укладываются и инциденты на российской территории. В частности, в ночь на 3 мая загорелась нефтебаза в поселке Волна на Таманском полуострове (Краснодарский край) недалеко от Крымского моста. Согласно заявлению россиян, опять-таки в результате атаки дрона.

А сегодня, предположительно, четыре беспилотника атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) почти под Краснодаром. А он находится уже в 200 километрах от Крымского моста.

Виктор Ягун в комментарии РБК-Украина отметил, что сырьевая и логистическая блокада Крыма может быть одним из способов обескровить противника и не позволить в полной мере использовать флот и сухопутные войска.

"Также следует понимать, что такая блокада будет сковывать и южную группировку российских войск в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Все эти действия в комплексе направлены на то, чтобы враг не мог чувствовать себя свободно именно в логистическом плане", - сказал он.

Эксперт Владислав Селезнев говорит, что чем больше топливных объектов будет уничтожено, тем сложнее агрессору будет подвозить горючее для тех же танков. Хотя, конечно, ключевым элементом российской логистики остается Крымский мост, для уничтожения которого пока нет необходимых средств.

Украина готовится вернуть Крым?

Ожидания украинцев относительно деоккупации Крыма подогревают заявления со стороны властей. Например, президент Владимир Зеленский уверен, что российские военные начнут бежать, как только ВСУ подойдут к первому селу на полуострове.

"Деоккупируем ли мы Крым? Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) десять лет промывал людям мозги. Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать", - заявил он в интервью журналистам.

Фото: президент Владимир Зеленский считает, что россияне побегут из Крыма, как только ВСУ подойдут к административной границе (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его мнению, крымчане устали от оккупации, поскольку россияне все это время милитаризировали полуостров и не развивали его. И как только украинские воины начнут освобождать Крым, местные выйдут на улицы и помогут выгнать оккупационную власть.

Примечательно, что министр обороны Алексей Резников не исключает, что Крым можно освободить без боя. По крайней мере об этом он заявил американскому журналу The Atlantic. Хотя секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя его слова, подчеркивает, что пока сложно говорить о таком исходе. В любом случае Украина будет освобождать Крым таким способом, который посчитает необходимым. А все упомянутые инциденты являются сигналом оккупантам, что нужно как можно скорее убираться с полуострова.

По мнению эксперта Владислава Селезнева, в принципе, это может быть одним из сценариев.

"Для этого нужно давить на вражеские силы с помощью наших войск, после чего принудить их к тому "жесту доброй воли", который был в Херсонской и Харьковской областях, а до этого на севере Украины и на острове Змеиный. У россиян есть опыт принятия "нелегких решений". Думаю, что после разрушения Крымского моста и захода передовых подразделений на север полуострова, россияне побегут. Потому что удержать Крым без должной логистики невозможно", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

Параллельные удары

Интересные события происходят не только на крымском направлении. Случаи с беспилотниками фиксируются в ряде российских регионов. В частности, в Белгородской области были атакованы "защитные сооружения", неустановленный дрон сбили над Воронежской областью, а в ночь на 4 мая под удар попал Новошахтинский НПЗ (Ростовская область). Отметим, последний подвергался ударам еще летом 2022 года. Завод связывают с бывшим нардепом Виктором Медведчуком.

И, пожалуй, главное событие этой недели - атака дронов на Кремль. Украинская сторона отрицает причастность, в Офисе президента намекают на работу сопротивления в самой России, а опрошенные РБК-Украина эксперты допускают ФСБ-шную провокацию, направленную на ядерный шантаж и срыв контрнаступления ВСУ. Ну и не исключено, что хваленая российская ПВО на самом деле не в силах противодействовать ударным БПЛА.

Подробнее об этом - в материале "Покушение на Путина? Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину".

Кроме того, в приграничной Брянской области 1 мая неизвестные подорвали железную дорогу, в результате чего сошел с рельсов и загорелся поезд с горючим. Подрыв нарушил сообщение с белорусским Гомелем, по ветке из которого осуществляется снабжение российских войск.

На следующий день в этой области сошел с путей еще один грузовой состав. Российские телеграм-каналы полагают, что за обоими инцидентами может стоять одна и та же группа людей.

Виктор Ягун подчеркивает, что железная дорога является основой военной логистики РФ.

"Это были какие-то неизвестные патриоты. Но их действия входят в комплекс прерывания логистических цепочек. Что может обеспечить успех нашего контрнаступления", - отметил он в беседе с изданием.

По мнению эксперта Владислава Селезнева, идущие под откос военные эшелоны говорят о том, что на территории агрессора работают партизаны. И здесь не столь важно, какие именно - российские или украинские. Важно то, что противник не способен защитить свою железную дорогу. И уже это - отличная новость.