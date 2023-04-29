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Зеленский о Крыме: когда мы дойдем до первого села, россияне начнут бежать

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 14:21
Зеленский о Крыме: когда мы дойдем до первого села, россияне начнут бежать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне начнут бежать с Крыма, когда Вооруженные силы Украины подойдут к первому селу полуострова. Гражданские помогут нашим воинам.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Деоккупируем ли мы Крым? Это будет легче, чем то, что происходит сейчас. Он (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) десять лет промывал людям мозги. Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас окопы роют, перерыли пляж, хотя вчера говорили, что это все такая красота, это будет туристический центр, будут вкладывать миллиарды. Десять лет прошло, какие миллиарды? Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политические заключенные, журналисты в тюрьмах. Что они там сделали? Ноль?", - рассказал президента.

По словам Зеленского, гражданские в Крыму устали от оккупационного режима России, поскольку враг только милитаризировал полуостров и никоим образом не развивал его. Когда же наши воины начнут освобождать Крым - гражданские выйдут на улицы, чтобы помочь выгнать российскую "власть".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента, российские солдаты уже сменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий.

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