ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России горел еще один нефтеперерабатывающий завод: в него "врезался беспилотник"

Новина українською →
Ростовская область, Четверг 04 мая 2023 08:52
В России горел еще один нефтеперерабатывающий завод: в него "врезался беспилотник" Фото: в Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Ростовской области РФ этой ночью произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти говорят, что причиной тому является "атака беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", - написал Голубев.

По его словам, в строящиеся конструкции эстакады завода якобы "врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался".

Сообщается, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что этой ночью в России также произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания там также назвали "атаку беспилотника".

Также мы писали, что 3 мая в РФ сообщили о пожаре в российском порту Тамань (Краснодарский край) вблизи Крымского моста. Как стало известно, в поселке Волна загорелся резервуар с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА НПЗ Пожар Ростовская область
NEWS
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
Уже больше 20 погибших. Зеленский отреагировал на обстрелы Херсона
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных