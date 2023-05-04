В России горел еще один нефтеперерабатывающий завод: в него "врезался беспилотник"

В Ростовской области РФ этой ночью произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти говорят, что причиной тому является "атака беспилотника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов", - написал Голубев.

По его словам, в строящиеся конструкции эстакады завода якобы "врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался".

Сообщается, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что этой ночью в России также произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания там также назвали "атаку беспилотника".

Также мы писали, что 3 мая в РФ сообщили о пожаре в российском порту Тамань (Краснодарский край) вблизи Крымского моста. Как стало известно, в поселке Волна загорелся резервуар с топливом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.