ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ГУР рассказали детали взрывов в Севастополе: "Божья кара за Умань"

Новина українською →
Севастополь, Суббота 29 апреля 2023 13:20
В ГУР рассказали детали взрывов в Севастополе: "Божья кара за Умань" Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - рассказал Юсов.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", - отметил представитель ГУР МО.

Взрыв в Севастополе на нефтебазе

В оккупированном Севастополе утро началось с "бавовны". В Казачьей Бухте около 4 утра раздался взрыв. После чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Традиционно так называемые "власти" в Севастополе обвинили во всем Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.

Отметим, что пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили самый высокий уровень сложности - четвертый, а к тушению уже привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Взрыв Главное управление разведки
NEWS
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
Потери России превысили 190 тысяч военных: новые данные Генштаба
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием