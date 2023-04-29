В ГУР рассказали детали взрывов в Севастополе: "Божья кара за Умань"

В результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - рассказал Юсов.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", - отметил представитель ГУР МО.

Взрыв в Севастополе на нефтебазе

В оккупированном Севастополе утро началось с "бавовны". В Казачьей Бухте около 4 утра раздался взрыв. После чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Традиционно так называемые "власти" в Севастополе обвинили во всем Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.

Отметим, что пожар оказался настолько масштабным, что ему присвоили самый высокий уровень сложности - четвертый, а к тушению уже привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.

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