В Севастополе слышны взрывы. Оккупантам померещились надводные беспилотники
Во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы.
Об этом сообщил "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Сообщается, что оккупированный россиянами полуостров атаковали надводные беспилотники. "Губернатор" Развожаев отмечает, что российский флот отбивает атаку на внешнем рейде.
Обновлено (5:55)
Спустя некоторое время Развожаев заявил, что якобы один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. По его словам, все произошло на внешнем рейде и якобы никакие объекты не повреждены.
Ранее мы писали, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.
Напомним, 23 апреля во временно оккупированном Крыму слышали громкие взрывы. Россияне заявили о "работе ПВО".
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