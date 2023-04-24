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В Севастополе слышны взрывы. Оккупантам померещились надводные беспилотники

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Севастополь, Понедельник 24 апреля 2023 04:46
В Севастополе слышны взрывы. Оккупантам померещились надводные беспилотники Фото: взрывы раздаются в оккупированном Севастополе (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщил "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сообщается, что оккупированный россиянами полуостров атаковали надводные беспилотники. "Губернатор" Развожаев отмечает, что российский флот отбивает атаку на внешнем рейде.

Обновлено (5:55)

Спустя некоторое время Развожаев заявил, что якобы один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. По его словам, все произошло на внешнем рейде и якобы никакие объекты не повреждены.

Ранее мы писали, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

Напомним, 23 апреля во временно оккупированном Крыму слышали громкие взрывы. Россияне заявили о "работе ПВО".

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