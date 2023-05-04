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В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза: обвиняют "неизвестный БПЛА"

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Четверг 04 мая 2023 03:56
В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза: обвиняют "неизвестный БПЛА" Фото: в Краснодарском крае горит нефтебаза (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 4 мая, в российском Ильском поселке загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское СМИ ТАСС .

В сообщении говорится, что по информации экстренных служб, причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства.

Российское издание BAZA пишет, что по словам очевидцев, пожар начался примерно в 02:40, а также ему якобы предшествовало три взрыва.

Напомним, что 3 мая в российском поселке Волна (Краснодарский край) на нефтебазе произошел пожар. Этот населенный пункт находится недалеко от Крымского моста.

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Российская Федерация Взрыв Краснодарский край
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