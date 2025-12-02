ua en ru
Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под ареста

Киев, Вторник 02 декабря 2025 16:09
Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под ареста Фото: Сентябр Магамедрасулов ("Суспільне Новини"/Никита Галка)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Печерский районный суд изменил меру пресечения Сентябру Магамедрасулову. Теперь его выпустят из СИЗО и поместят под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Согласно решению суда, Сентябр Магамедрасулов должен будет находиться под домашним арестом с 00:00 до 05:00.

Стоит заметить, что 26 ноября Печерский районный суд отказал стороне защиты и оставил Сентябра Магамедрасулова под стражей и продлил меру пресечения до 15 декабря.

Дело Магамедрасуловых

Напомним, еще в июле Служба безопасности Украины после розысков объявила о подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову в преступлениях против национальной безопасности.

Правоохранители утверждают, что Руслан Магамедрасулов и его отец Сентябр Магамедрасулов продавали в российскую республику Дагестан семена конопли. В частности, СБУ обнародовала аудиозаписи, на которых подозреваемые обсуждают продажу конопли.

Также в СБУ считают, что тесно контактирует с нардепом от ОПЗЖ Федором Христенко, который связан с российскими спецслужбами.

По словам главы СБУ Василия Малюка, мать Магамедрасулова "аплодировала" российскому диктатору Владимиру Путину и радовалась, когда россияне взяли под контроль Угледар.

Также Малюк утверждает, что во время задержания детектива НАБУ тот начал угрожать сотрудникам Службы безопасности.

16 сентября Магамедрасулову сообщили о новом подозрении. Правоохранители считают, что он помогал с махинациями конвертационным центрам.

К слову, несколько недель назад директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Магамедрасулов участвовал в операции "Мидас", в рамках которой в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в сфере энергетики.

