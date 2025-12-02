Батька детектива НАБУ Магамедрасулова звільнили з-під арешту

Печерський районний суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову. Тепер його випустять із СІЗО і помістять під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Варто зауважити, що 26 листопада Печерський районний суд відмовив стороні захисту і залишив Сентябра Магамедрасулова під вартою та продовжив запобіжний захід до 15 грудня.

Згідно з рішенням суду, Сентябр Магамедрасулов повинен буде перебувати під домашнім арештом з 00:00 до 05:00.

Справа Магамедрасулових

Нагадаємо, ще в липні Служба безпеки України після розшуків оголосила про підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову у злочинах проти національної безпеки.

Правоохоронці стверджують, що Руслан Магамедрасулов і його батько Сентябр Магамедрасулов продавали до російської республіки Дагестан насіння конопель. Зокрема, СБУ оприлюднила аудіозаписи, на яких підозрювані обговорюють продаж конопель.

Також у СБУ вважають, що підозрювані тісно контактують із нардепом від ОПЗЖ Федором Христенко, який пов'язаний із російськими спецслужбами.

За словами голови СБУ Василя Малюка, мати Магамедрасулова "аплодувала" російському диктатору Володимиру Путіну і раділа, коли росіяни взяли під контроль Вугледар.

Також Малюк стверджує, що під час затримання детектива НАБУ той почав погрожувати співробітникам Служби безпеки.

16 вересня Магамедрасулову повідомили про нову підозру. Правоохоронці вважають, що він допомагав із махінаціями конвертаційним центрам.

До слова, кілька тижнів тому директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що Магамедрасулов брав участь в операції "Мідас", у рамках якої в Україні викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики.