У Барселоні влаштували нову акцію протесту біля залізничного вокзалу

В понеділок увечері, 28 жовтня, прихильники незалежності Каталонії влаштували нову демонстрацію проти рішення суду щодо регіональних політиків, причетних до організації референдуму про вихід зі складу Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Vanguardia.

Як повідомляється, учасники мітингу зібралися біля залізничного вокзалу Барселони. Організували акцію так звані комітети на захист республіки, чиї мітинги часто переростали в безлади.

За даними газети, до акції приєдналися близько 700 осіб, які частково заблокували доступ на станцію. Всередині вокзалу також є демонстранти, які скандують гасла на підтримку каталонських політиків, незалежності регіону і проти силовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сепаратисти заблокували дороги і залізничні колії і зажадали негайного надання незалежності Каталонії.

Глава регіонального уряду Каталонії Кім Торра закликав уряд Іспанії почати діалог щодо референдуму про незалежність регіону після декількох днів масових протестів.

Нагадаємо, загальний страйк в Каталонії почалася 18 жовтня. Демонстранти вийшли протестувати проти вироків лідерам організації референдуму про незалежність. У Барселоні на мітинг вийшли понад півмільйона осіб.

Також РБК-Україна писало, що 27 жовтня в Барселоні тисячі людей вийшли на марш за єдність з Іспанією і припинення протестів. Акцію влаштувала місцева організація, яка виступає проти відділення Каталонії від Іспанії.