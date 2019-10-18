У Каталонії почався масштабний страйк

Фото: акції в Барселоні (twitter.com/assemblea)

У Барселоні та Жироні протестують через вироки каталонським сепаратистам

У Каталонії 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам місцевих сепаратистів почався загальний страйк. Про це пише El Pais.

Повідомляється, що на околицях Барселони п'ять колон протестувальників перекрили доступ до основних доріг до міста. Також повідомляється, що аеропорт скасував 57 рейсів з тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів.

За даними іспанських ЗМІ, до загального страйку закликають профспілки. Крім того, в Жироні у протестах беруть участь близько 60 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.

Через напружену ситуації в регіоні перенесли матч "Барселони" проти мадридського "Реала". Перше Ель-Класіко в поточному сезоні мало відбутися 26-го жовтня на "Камп Ноу", але в цей день у столиці Каталонії заплановані протести.