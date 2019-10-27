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У Барселоні влаштували акцію протесту за єдність з Іспанією

Новини » В світі    27.10.2019 - 15:59
У Барселоні влаштували акцію протесту за єдність з Іспанією
Фото: акції в Барселоні (twitter.com/assemblea)

На вулиці вийшли тисячі людей

У неділю, 27 жовтня, Барселоне тисячі людей вийшли на марш за єдність з Іспанією і припинення протестів, які розпочалися після засудження каталонських сепаратистських лідерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Vanguardia.

Повідомляється, що акцію організувала каталонська організація громадянського суспільства Societat Civil Catalana, яка виступає проти відділення Каталонії від Іспанії та за сприяння зміцненню відносин між Каталонії і решти Іспанії.

Організатори заявили, що хочуть мінімізувати політичний вплив на демонстрації, однак запросили кількох провідних політиків, зокрема, від партії "Громадяни" і Народної партії. Ультраправі представники партії Vox також візьмуть участь у марші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі масових протестів в Каталонії сепаратисти заблокували дороги і залізничні колії і зажадали негайного надання незалежності Каталонії.

Також РБК-Україна повідомляло, що поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових протестів, які виступають за незалежність Каталонії.

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