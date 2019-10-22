Лідер Каталонії закликав Іспанію почати діалог без умов

Фото: Кім Торра (flickr.com)

Мадрид закликали почати діалог, де каталонський уряд міг би захищати право на незалежність

Глава регіонального уряду Каталонії Кім Торра закликав уряд Іспанії розпочати діалог щодо референдуму про незалежність регіону після декількох днів масових протестів. Про це повідомляє Reuters.

Торра звернувся до виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесу, де закликав того почати діалог з Каталонією без будь-яких умов.

"Потрібно почати діалог без умов, в яких каталонське уряд захищатиме своє право на самовизначення", - повідомив глава Каталонії.

Нагадаємо, раніше Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів в автономному регіоні. За словами Санчеса, для початку діалогу необхідно, щоб із засудженням масових акцій і заворушень виступив глава Каталонії Кім Торра.

Також повідомлялося, що в результаті заворушень через акцій протестів Барселоні завдано збитків у розмірі понад 2,5 млн євро. При цьому, на загальну суму не враховані ремонтні роботи покриттів вулиць і понаднормова робота персоналу, зокрема прибиральників.