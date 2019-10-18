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У Барселоні на акцію протесту вийшли понад півмільйона людей

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 20:32
У Барселоні на акцію протесту вийшли понад півмільйона людей
Фото: акції в Барселоні (twitter.com/assemblea)

У місті заблокували транспортні магістралі, закриті деякі станції метро

В Барселоні близько 525 тисяч людей приймають участь в маніфестації, приуроченій до загального страйку. Про це повідомляє місцеве видання El pais з посиланням на поліцейську службу столиці Каталонії.

Повідомляється, що люди заповнили весь центр міста. Блоковані транспортні магістралі, закриті деякі станції метро.

Раніше основні точки в'їзду в Барселону були перекриті протестувальниками, які протягом трьох днів йшли до каталонської столиці на так званий "марш свободи".

До 18:00, п'ять окремих маршів об'єдналися в центрі Барселони, створивши масову демонстрацію. За оцінками місцевої поліції, протестуючих налічувалося понад півмільйона осіб.

Тим часом надходять повідомлення про те, що почалися заворушення - на вулицях Барселони знову горять контейнери зі сміттям. Повідомляється і про перших за цей вечір постраждалих.

Нагадаємо, 18 жовтня на тлі протестів проти вироків лідерам місцевих сепаратистів почався загальний страйк. Аеропорт скасував 57 рейсів з тисячі запланованих, а в місті закрився туристичний ринок Бокерія і кілька магазинів.

Також РБК-Україна повідомляло, що через напружену ситуацію в регіоні перенесли матч "Барселони" проти мадридського "Реала". Перше Ель-Класіко в поточному сезоні має відбутися 26-го жовтня на "Камп Ноу", але в цей день у столиці Каталонії заплановані протести.

У Каталонії почався масштабний страйк Матч Барселона - Реал перенесли через протести у Каталонії
Новини України Барселонапротест
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