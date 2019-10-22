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В Каталонії сепаратисти заблокували дороги та залізничні колії

Новини » В світі    22.10.2019 - 20:44
В Каталонії сепаратисти заблокували дороги та залізничні колії
Фото: акції в Барселоні (twitter.com/assemblea)

Демонстранти вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії

На тлі масових протестів в Каталонії сепаратисти заблокували дороги та залізничні колії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Зазначається, що на одному з приміських маршрутів поїзд зіштовхнувся з деревом, залишеним на шляхах протестуючими. Аварія спровокувала затримки руху, обійшлося без жертв.

"Блокади тривали на десятках дорогах в районі Барселони, Леріди та Жирони. У більшості демонстранти - це члени радикальних Рад оборони Республіки (CDR), які вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії", - йдеться у повідомленні.

У Жироні студенти перекрили під'їзні шляхи до університету, а також входи в будівлі кількох університетських факультетів.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес відмовився від переговорів з каталонськими сепаратистами на тлі масових протестів в автономному регіоні. За словами Санчеса, для початку діалогу необхідно, щоб із засудженням масових акцій і заворушень виступив глава Каталонії Кім Торра.

Також повідомлялося, що в результаті заворушень через акцій протестів у Барселоні завдано збитків у розмірі понад 2,5 млн євро. При цьому, на загальну суму не враховані ремонтні роботи покриттів вулиць і понаднормова робота персоналу, зокрема прибиральників.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні поновилися масові протести. Зокрема, радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривали петарди, були чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувався запах гару.

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