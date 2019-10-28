В Барселоне устроили новую акцию протеста у железнодорожного вокзала

В понедельник вечером, 28 октября, сторонники независимости Каталонии устроили новую демонстрацию против решения суда касательно региональных политиков, причастных к организации референдума о выходе из состава Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Vanguardia.

Как сообщается, участники митинга собрались у железнодорожного вокзала Барселоны. Организовали акцию так называемые комитеты в защиту республики, чьи митинги зачастую перерастали в беспорядки.

По данным газеты, к акции присоединились около 700 человек, которые частично заблокировали доступ на станцию. Внутри вокзала также находятся демонстранты, которые скандируют лозунги в поддержку каталонских политиков, независимости региона и против силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути и потребовали немедленного предоставления независимости Каталонии.

Глава регионального правительства Каталонии Ким Торра призвал правительство Испании начать диалог относительно референдума о независимости региона после нескольких дней массовых протестов.

Напомним, всеобщая забастовка в Каталонии началась 18 октября. Демонстранты вышли протестовать приговоров лидерам организации референдума о независимости. В Барселоне на митинг вышли более полумиллиона человек.

Также РБК-Украина писало, что 27 октября в Барселоне тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение протестов. Акцию устроила местная организация, которая выступает против отделения Каталонии от Испании.