Баррикады и новые ультиматумы. Что происходит в Косово и есть ли угроза войны

История с автомобильными номерами

Нынешний конфликт продолжается с лета 2022 года. Он связан с требованием косовских властей запретить езду на авто с сербскими номерами. Тогда ситуацию удалось уладить и запрет перенесли - сначала на 1 сентября, потом еще на два месяца.

Отметим, в регионе Косовской Митровицы в основном проживают этнические сербы, которые часто посещают Сербию, навещают родственников и поэтому используют сербские номера. Поэтому сербское меньшинство заинтересовано, чтобы Приштина вообще отказалась от своих инициатив.

Осенью косовский премьер Альбин Курти объявил о компромиссном решении. Предполагалось, что запрет номеров вступит в силу после 21 апреля, но с 21 ноября будут взиматься штрафы в размере 150 евро. Как и ожидалось, другая сторона на него не согласились, угрожали протестами сразу после первого штрафа, а когда ультиматум не сработал - свои мандаты сложили депутаты муниципалитетов с преимущественно сербским населением, а этнические сербы отказались работать в косовской полиции.

Фото: премьер-министр Косово Альбин Курти вынужден отложить штрафы за сербские номера (facebook.com/albini2017)

После очередного вмешательства Запада власти Косово снова согласились на отсрочку по автомобильным номерам. Но это уже не остановило конфронтацию. На 18 декабря в сербских муниципалитетах были запланированы местные выборы, но представители "Сербского списка" отказались участвовать. Сербия расценила это как угрозу того, что мандаты получат политики, настроенные на сотрудничество с Приштиной.

Очередное обострение

При таких раскладах в интересах Белграда не допустить проведения выборов. На фоне фактического отсутствия полиции в регионе начались нападения на избирательные участки, в том числе с участием бывших полицейских.

В ответ 9 декабря в Северную Митровицу были направлены более 200 спецназовцев. Среди прочего косовские силовики задержали одного из участников нападений - экс-полицейского Деяна Пантича. Что еще больше усилило протесты в регионе.

На этом фоне директор Управления правительства Сербии по Косово и Метохии Петар Петкович на экстренной пресс-конференции обвинил премьера Альбина Курти в попытке "оккупировать север страны" и заявил о том, что президент Александр Вучич рассматривает возможность отправить на север Косово 1000 полицейских. Он также назвал арест Пантича "жестокой местью и запугиванием".

В субботу, 10 декабря, сербы начали строить баррикады, перекрыли дороги и массово вышли на улицы. В городах Косовская Митровица и Звечане были слышны сирены. Также в регионе были зафиксированы три перестрелки. В одном из инцидентов неизвестные бросили светошумовую гранату в патруль полиции ЕС.

По данным полиции Косово, сербские группировки заблокировали основные дороги, которые ведут из Приштины в Рашку, четыре баррикады установлены в Рударе, Србоваце, Слатине и Леско. А также открывали огонь правоохранителям в районе озера Газиводе на пути к пограничному пункту пропуска "Брняк".

В связи с эскалацией было принято решение закрыть КПП на границе с Сербией со стороны северного Косово, а муниципальные выборы перенесли на апрель.

"У нас было полное согласие на апрель 2023 года… Чтобы обеспечить местный и международный надзор, безопасность и время для органов безопасности правопорядка, необходимо перенести выборы", - заявила президент частично признанного государства Вьоса Османи.

По состоянию на вечер 13 декабря протестующие против ареста Пантича оставались на баррикадах и заявляли, что не прекратят акции, пока мужчину не освободят. Косовская полиция продолжает блокировать регион, школы закрыты с понедельника.

Фото: на севере Косово продолжается перекрытие дорог (kosovo.online)

Реакции сторон и мирового сообщества

Сербский президента Александр Вучич провел совещание Совета национальной безопасности и обратился к жителям Косово с призывом не допустить эскалации. Он также объявил, что направит запрос на размещение своих силовых структур в Косово согласно п. 4 резолюции 1244 Совета безопасности ООН.

"Резолюция 1244 Совбеза ООН подтверждает, что согласованному количеству сербских военных и полицейских разрешено зайти в Косово. Но пока никаких переговоров с KFOR (миссия НАТО в Косово, - ред.) о возвращении сербского персонала не было", - отметил он.

В тоже время Вучич не питает иллюзий насчет того, что его просьба будет одобрена.

"Они найдут бесчисленное множество поводов, чтобы сказать, что они контролируют ситуацию и что в этом нет необходимости", - добавил сербский лидер.

Фото: президент Сербии Александр Вучич добивается введения сербских сил в Косово (GettyImages)

В свою очередь косовский премьер Альбин Курти потребовал, чтобы сербы убрали баррикады на дорогах. И пригрозил тем, что будут задействованы полицейские структуры. Его призыв также касался натовского контингента.

"Еще раз призываем KFOR гарантировать свободу передвижения… Блокирование движения, дорог общего пользования тяжелыми транспортными средствами с целью препятствовать свободе передвижения, преступная стрельба банд по нашей полиции и полиции ЕС не только недопустима, но и не должна повториться в будущем", - заявил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель резко осудил нападение на миссию EULEX. По его словам, косовские сербы должны немедленно демонтировать заграждения и восстановить порядок. А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала возможность отправки сербского спецназа на территорию Косово неприемлемой. Кроме того, она выразила поддержку специальной миссии Европейского союза в Косово и специальному представителю, послу Мирославу Лайчаку.

Примечательно, что Россия, которая активно комментирует события на Балканах, до вчерашнего дня никак не реагировала на эскалацию. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вучич не обращался к Владимиру Путину за помощью, а Москва "болеет всей душой за то, чтобы эта напряженность быстрее спала".

Министерство иностранных дел Украины призывает своих граждан воздержаться от посещения региона Западных Балкан.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей", - отметили в украинском МИД.

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Пока сложно прогнозировать, чем закончится это обострение. Суд приговорил Деяна Пантича к заключению под стражу на 30 дней, и, по всей видимости, сербы твердо настроены "отбить" его у косовских властей. На завтра, 15 декабря, запланирована подача заявки Косово на вступление в Евросоюз, и нынешняя напряженность вряд ли положительно сказывается на позициях Приштины.