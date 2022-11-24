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Сербия и Косово договорились о сделке по автомобильным номерам

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Брюссель, Четверг 24 ноября 2022 00:11
Сербия и Косово договорились о сделке по автомобильным номерам Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Сербия и Косово при европейском посредничестве договорились о сделке по автомобильным номерам во избежание возможной эскалации в приграничных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"У нас есть сделка! Приятно сообщить, что главные переговорщики по Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - отметил он.

Согласно сделке, Сербия прекратит выдачу автомобильных номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит перерегистрацию транспортных средств.

"Я приглашу стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов", - добавил Боррель.

Суть очередного конфликта

С 1 ноября в Косово вступил в силу запрет на сербские регистрационные знаки. По новым правилам после 21 апреля 2023 года косовские власти будут конфисковать автомобили с сербскими номерами.

В связи с этим в ноябре снова обострилась ситуация, и Сербия перевела армию в режим повышенной боевой готовности. Лидер косовских сербов Горан Ракич заявил, что сербы выйдут из всех институтов власти Косово, в том числе из органов правосудия и полиции до тех пор, пока Косово не отзовет решение о запрете сербских номеров.

Напомним, буквально на днях стороны провалили переговоры по ситуации с автомобильными номерами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности задействовать миссию KFOR для обеспечения порядка на границе Сербии и Косово.

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Косово Жозеп Боррель Сербия
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