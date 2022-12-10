Эскалация в Косово: власти закрыли КПП на границе с Сербией и перенесли выборы

Власти Косово на фоне эскалации на севере частично признанного государства решили закрыть несколько КПП на границе с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs .

По информации издания, полиция блокировала въезд из Сербии через КПП "Ярине" и "Брняк", которые находятся в северной части Косово. Правоохранители утверждают, что такой шаг был принять в рамках мер безопасности.

При этом, как отмечает Kosovo Online, президент Косово Вьоса Османи рассказала, что муниципальные выборы на севере частично признанного государства перенесли на апрель.

"У нас было полное согласие на апрель 2023 года… Чтобы обеспечить местный и международный надзор, безопасность и время для органов безопасности правопорядка, необходимо перенести выборы", - заявила она.