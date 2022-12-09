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Обострение в Косово: спецназ вошел в муниципалитет, где живут сербы

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Косово, Пятница 09 декабря 2022 00:44
Обострение в Косово: спецназ вошел в муниципалитет, где живут сербы Фото: в Косово происходит обострение на фоне выборов в муниципалитетах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На территорию муниципалитета Северная Митровица зашли более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Такие меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo-Online.

Издание сообщает, что силовики заблокировали весь муниципалитет, где проживают преимущественно сербы. Они объясняют свои действия необходимостью обеспечить безопасность. Обстановка в муниципалитете остается спокойной, но напряженной.

Рост числа правоохранителей в северных муниципалитетах происходит на фоне предстоящих перевыборов. Их причиной стал бойкот косовских властей от партии "Сербский список", сотрудничающей с Белградом.

Отметим, что если на выборах победят сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной, Сербия ослабит свое влияние на северные регионы Косово.

Напомним, что Сербия и Косово при европейском посредничестве договорились по соглашению по автомобильным номерам во избежание возможной эскалации в приграничных районах.

До этого стороны провалили переговоры по ситуации с автомобильными номерами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о готовности задействовать миссию KFOR для обеспечения порядка на границе Сербии и Косово.

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