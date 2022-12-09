Сербия намерена отправить в Косово до 1000 своих силовиков

Об этом заявил директор Управления Косово и Метохии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online .

Петкович обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти, что тот якобы пытается оккупировать север страны.

"По нашим данным, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия", - сказал он.

Он отметил, что полицейские якобы преследуют граждан и останавливают их на улице. Поэтому, добавил он, президент Сербии Александр Вучич и правительство страны рассматривают возможность отправки на территорию Косово в 1000 сербских правоохранителей.

"Учитель много раз повторял, что мы не допустим нового погрома нашего народа. Я надеюсь, что те, кому нужно рассудить Курти, поймут это сообщение, потому что мы не позволим нашим людям страдать", - сказал Петкович.