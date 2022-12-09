ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия намерена отправить в Косово до 1000 своих силовиков

Новина українською →
Косово, Пятница 09 декабря 2022 04:01
Сербия намерена отправить в Косово до 1000 своих силовиков Фото: Сербия может направить 1000 силовиков в Косово (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сербия рассмотрит возможность отправки 1000 представителей силовых структур в Косово.

Об этом заявил директор Управления Косово и Метохии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online.

Петкович обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти, что тот якобы пытается оккупировать север страны.

"По нашим данным, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия", - сказал он.

Он отметил, что полицейские якобы преследуют граждан и останавливают их на улице. Поэтому, добавил он, президент Сербии Александр Вучич и правительство страны рассматривают возможность отправки на территорию Косово в 1000 сербских правоохранителей.

"Учитель много раз повторял, что мы не допустим нового погрома нашего народа. Я надеюсь, что те, кому нужно рассудить Курти, поймут это сообщение, потому что мы не позволим нашим людям страдать", - сказал Петкович.

Напомним, что на территорию муниципалитета Северная Митровица зашло более 200 спецназовцев частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Подобные меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Косово Сербия
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны