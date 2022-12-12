Стало известно, когда Косово официально подаст заявку на вступление в ЕС

Ожидается, что в четверг, 15 декабря, Республика Косово официально подаст в Брюссель заявку на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTKlive .

По информации телеканала, в заявке отмечается, что "вступление в ЕС остается стратегической целью Косово" и что Косово полностью готово к проведению необходимых для этого реформ. Однако до сих пор неизвестно, как будет рассматриваться заявка, поскольку государство не признают пять стран Евросоюза - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Однако, по мнению косовских властей, эта часть остается в компетенции ЕС, тогда как Косово выполнило все свои обязательства с момента подписания Соглашения о стабилизации и ассоциации 27 октября 2015 года в Страсбурге.

"Несмотря на это, членство в ЕС остается стратегической целью для страны, о чем свидетельствует решительная приверженность правительства осуществить ключевые реформы в рамках Европейской повестки реформ", - говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в заявке, существует широкий консенсус в косовском обществе в пользу членства страны в ЕС, который подтверждается региональными опросами - уровень поддержки со стороны населения составляет 94%.

"Поэтому пришло время не только для подачи заявки Косово на членство в ЕС, но этот шаг также иллюстрирует сильную волю наших граждан и служит четким проявлением непоколебимой преданности институтов Косово евроатлантическому пути", - подчеркнуто в документе.

В целом, в обосновании Косово для подачи заявки на членство в ЕС отмечается, что для страны вектор в направлении Евросоюза имеет корни в болезненной истории народа в течение 1990-х годов - времени, которое отмечено фактами дискриминации, нарушениями прав человека и войной.

"Соглашение о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово (SAA), которое вступило в силу с апреля 2016 года, составляет важнейшие договорные отношения. Это комплексное соглашение, которое обеспечивает рамки для политического диалога и охватывает сотрудничество во всех секторах, которые являются наиболее жизненно важными для благосостояния государства, включая юстицию и внутренние дела, торговлю, образование, трудоустройство, энергетику, окружающую среду и ряд других политик", - приводится в документе.

Кроме того, как подчеркивает RTKlive, Косово является положительным примером в регионе, который демонстрирует значительный прогресс по показателям, измеряющим верховенство права, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, уважение прав человека и т. д.