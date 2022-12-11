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Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово, - СМИ

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Белград, Воскресенье 11 декабря 2022 17:02
Вучич созвал заседание Совета нацбезопасности из-за обострения в Косово, - СМИ Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич решил созвать заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTS.

По информации издания, заседание пройдет сегодня, 11 декабря, в 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому).

RTS отмечает, что такое решение глава государства принял после того, как премьер Косово Альбин Курти якобы пригрозил "принять все меры" для того, чтобы снять баррикады, которые сербы установили на севере частично признанного государства.

Напомним, вчера, 10 декабря, на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Они установили на дорогах региона баррикады после того, как косовская полиция задержала экс-правоохранителя сербского происхождения.

Уже сегодня, 11 декабря, Курти призвал миссию НАТО в Косово убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение.

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