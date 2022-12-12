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Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Сербию и Косово, - МИД

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Киев, Понедельник 12 декабря 2022 06:48
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Сербию и Косово, - МИД Фото: Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Сербию и Косово (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Украинцам, которые уже прибывают на территории Западных Балкан рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря, на севере Косово началась новая эскалация с участием сербов. Они установили на дорогах региона баррикады после того, как косовская полиция задержала экс-правоохранителя сербского происхождения.

Уже сегодня, 11 декабря, Курти призвал миссию НАТО в Косово убрать все баррикады, поскольку они нарушают право на свободное передвижение.

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