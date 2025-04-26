В Кропивницком прозвучали взрывы на фоне дроновой атаки

В районе города Кропивницкий в ночь на 26 апреля прогремели взрывы. В сторону города фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников.

Военные предупредили жителей Кропивницкого об угрозе дроновой атаки. Так, было замечено движение нескольких групп БПЛА противника в направлении города.

Сначала о взрыве в Кропивницком сообщали местные паблики около 00:25.

Примерно через десять минут в районе города раздались новые взрывы, указывается в местных СМИ и пабликах.

Отметим также, что в сети писали о фиксации не менее 8 "Шахедов", которые двигались в сторону Кропивницкого.

"Друзья! Не игнорируйте воздушную тревогу! Позаботьтесь о безопасности". - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрея Райкович в своем Telegram.

О возможных последствиях дроновой атаки на город Кропивницкий пока официальных данных нет.

Добавим также, что в сети сообщают о работе ПВО в районе Кропивницкого.