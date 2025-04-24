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РФ выпустила по Украине 70 ракет и 145 дронов: атаку отбивали F-16 и Mirage

Киев, Четверг 24 апреля 2025 10:24
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РФ выпустила по Украине 70 ракет и 145 дронов: атаку отбивали F-16 и Mirage Фото: воздушную атаку РФ 24 апреля отражали самолеты F-16 и Mirage (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 24 апреля выпустила по Украине 70 ракет различных типов и 145 дронов. Основное направление удара врага - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Всего Росси за ночь выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно:

  • 11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - Брянская, Воронежская, Курская области.);
  • 37 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Саратовская область);
  • 6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков - Донецкая область);
  • 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);
  • 145 ударных дронов Shahed и дронов-имитаторов различных типов (из Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и миса Чауда в Крыму).

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основным направлением удара врага этой ночью был Киев.

Силы противовоздушной обороны сбили 48 ракет (7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69) и 64 "Шахеды".

Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ на Украину

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались Киев, Харьков, а также области - Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская.

В Киеве больше всего пострадал Святошинский район - там частично разрушен жилой дом. На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. По последним данным, в столице погибли девять человек, более 70 - ранены, среди них дети.

Харьков, по словам мэра, россияне атаковали 24 раза за ночь. Есть попадания по жилым районам, два человека пострадали.

Все детали атаки, последствия и кадры разрушений - в материале РБК-Украина.

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