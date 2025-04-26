Горят квартиры, ребенок среди пострадавших: Враг ударил по многоэтажке в Каменском

Город Каменское Днепропетровской области подвергся этой ночью дроновой атаке. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"Каменское. Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру. Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры", - рассказал чиновник в своем Telegram.

Он добавил, что на месте происшествия продолжаются работы всех соответствующих экстренных служб.

Кроме того, по предварительным данным, пострадали три человека, и среди них есть ребенок.

Глава ОВА отметил, что больше информации о последствиях дроновой атаки на город он обнародует уже утром.

Справочно: Каменское расположено на берегах Каменского водохранилища, в среднем течении Днепра, ниже плотины Среднеднепровской ГЭС, в 35 км к западу от областного центра - города Днепр. Население Каменского (по данным Госстата Украины по состоянию на 1 января 2022 года) составляет 226 845 человек.