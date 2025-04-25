После суток поисков в Киеве завершили спасательную операцию: сколько жертв и раненых

Фото: в Киеве завершили спасательную операцию в Святошинском районе (t.me/dsns_telegram)

В Киеве завершили спасательную операцию на месте удара РФ по жилому дому в Святошинском районе. Поиски продолжались более суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российской атаки по жилому дому", - сообщили спасатели. По состоянию на утро 25 апреля известно, что в результате российской атаки на Киев погибли 12 человек. Еще 87 человек пострадали. На месте вражеской атаки продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели разбирают поврежденные строительные конструкции. На месте происшествия работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС. Фото: в Киеве завершили спасательные работы после атаки 24 апреля (t.me/dsns_telegram)