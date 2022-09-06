ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку

Новость на русском →
Вівторок 06 вересня 2022 18:45
В ОП анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку Фото: радник голови Офісу президента Сергій Лещенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні українців очікують гарні новини щодо просування українських захисників у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Сергія Лещенка в Twitter.

"Сьогодні ввечері буде чудова новина від президента Зеленського про контрнаступальну операцію в Харківській області", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські захисники зосереджені не лише на наступі у Херсонській області. ЗСУ мають множинні напрямки для контрнаступальних дій.

Окрім того, раніше ISW писало, що українські бійці просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області.

До того ж, президент розповів, що були звільнені два населених пункту на південному напрямку і один - в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей Лещенко Харків
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії