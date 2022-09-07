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ЗСУ збили російський Су-25 в Харківській області (відео)

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Україна, Середа 07 вересня 2022 11:59
ЗСУ збили російський Су-25 в Харківській області (відео) Фото: збито російський Су-25 у Харківській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 7 вересня, українські військові знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

"Мінус СУ-25 кацапів біля Волохів Яру", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як літак летить, потихеньку знижуючись, а потім і зовсім падає. Над місцем падіння відразу підійматися дим.

Як повідомлялося, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.

Крім того, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 460 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 50 610 солдатів.

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