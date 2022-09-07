ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова Лінія фронту в районі Балаклії: ISW оновив карту бойових дій

Новость на русском →
Балаклія, Середа 07 вересня 2022 04:59
Нова Лінія фронту в районі Балаклії: ISW оновив карту бойових дій Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американський інститут вивчення війни (ISW), орієнтуючись на розрізнені повідомлення різних джерел про ситуацію в районі Балаклії, де українські частини напередодні пішли в наступ, оновив свою карту фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ISW.

За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.

При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.

Нова Лінія фронту в районі Балаклії: ISW оновив карту бойових дій

Нагадаємо, що в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування українських військових на харківському напрямку.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Крім того, повідомлялося, що українські захисники відбили деякі населені пункти на півдні, але про їх звільнення поки не повідомляється, щоб не піддавати їх ударам з боку окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії