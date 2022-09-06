Відкрився новий напрямок. ЗСУ почали наступати не тільки на півдні, - Арестович

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на південному напрямку. На додаток до цього з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

Він сказав, що головною новиною сьогоднішнього дня є те, що відкрився другий оперативний напрямок для наступу українських сил.

Зазначимо, що раніше захисники почали просуватися на південному напрямку.

"З'явився новий напрямок, де будуть різні цікаві речі, де будуть звільнятися міста та села", - сказав Арестович.