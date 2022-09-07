Жителів Балаклії закликали дотримуватися інформаційної тиші: заява міськради

У Балаклії (Харківська область) жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші стосовно дії українських військових. Місцева влада інформує про можливе звільнення деяких населених пунктів громади, але це потребує підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Балаклії.

"Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження.

Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ", - звернулися до громадян.

Там також просять надавати інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки до чат-боту Е-Ворог або писати у повідомлення міськраді.

Це стосується й інформації про колаборантів та зрадників.

Додатково

Нагадаємо, що Американський Інститут вивчення війни (ISW) оновив карту бойових дій в Україні. Згідно з якою, лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

Тим часом вчора в Офісі президента анонсували хороші новини щодо просування українських військових саме на Харківському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.