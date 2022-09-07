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У міськраді Куп'янська закликали жителів готуватися до звільнення і дали рекомендації

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Куп'янськ, Середа 07 вересня 2022 01:36
У міськраді Куп'янська закликали жителів готуватися до звільнення і дали рекомендації Фото: у міськраді Куп'янська закликали жителів готуватися до звільнення (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Жителів Куп'янська закликають підготуватися до деокупації міста від російських загарбників і слідувати рекомендаціям офіційної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це заявив депутат міськради Вадим Крохмаль у своєму зверненні.

Жителів попередили, що звільнення буде "дуже скоро".

"Будь ласка, заряджайте павербанки. Готуйте стратегічний запас продовольства на тиждень або два і готуйте укриття. Дуже скоро Куп'янськ буде деокупований", - заявив він.

Депутат також підкреслив, що списки всіх колаборантів, які допомагають росіянам з підготовкою фейкового "референдуму", є в СБУ, а також закликав жителів проігнорувати цей пропагандистський захід.

"Від вас не залежатиме нічого. А за що ви будете голосувати? За відсутність зв'язку, за непомірні ціни на продукти? Або за те, що ви зайвий раз боїтеся що-небудь сказати? Ви живете як в кам'яному столітті. І дуже скоро ЗСУ звільнять Куп'янськ. Ми впевнені, ми знаємо це", - додав депутат.

Нагадаємо, що в Офісі президента анонсували хороші новини щодо просування українських військових на Харківському напрямку.

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що з'явився ще один напрямок для просування наших захисників.

Крім того, повідомлялося, що українські захисники відбили деякі населені пункти на півдні, але про їх звільнення поки не повідомляється, щоб не піддавати їх ударам з боку окупантів.

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Купянск
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