АЗС снова переписали цены: какая ситуация на вечер и будет ли бензин по 100 гривен
Цены на топливо в Украине резко взлетели - премиальный бензин уже стоит 81 гривну за литр. Тем временем власти собираются обращаться в Антимонопольный комитет.
РБК-Украина расспросило экспертов Сергея Куюна и Геннадия Рябцева, почему топливо продолжает дорожать и поможет ли обращение в АМКУ.
Главное:
- Цены: премиальный бензин вплотную подошел к 81 гривне, а самый дешевый 95-й и дизель - от 70,99 грн на WOG, ОККО и SOCAR.
- Причины: скачок цен на дизель в Лондоне до 1100 долларов за тонну и ажиотажный спрос спровоцировали волну подорожания.
- Спекуляция: объективные факторы оправдывают рост только на 2-2,60 грн, тогда как фактически цены выросли на 4-4,50 грн.
- Прогноз: аналитики считают, что рынок уже у ценового потолка.
Фото: цены на разные виды топлива на украинских АЗС (инфографика РБК-Украина)
Самый дешевый вариант - обычный 95-й или дизель на уровне 70,99 грн - есть на WOG, ОККО и SOCAR. Премиальные марки везде вплотную подошли к отметке 81 гривна.
Сколько стоит топливо на основных АЗС по состоянию на 4 марта
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy) - 78,99 грн
- Бензин 95 (Energy) - 72,99 грн
- Бензин 95 - 69,99 грн
- Бензин 92 - 66,99 грн
- ДТ (Energy) - 73,99 грн
- ДТ - 69,99 грн
- Газ - 40,99 грн
Цены указаны из приложения сети "Укрнафта".
WOG:
- 95 Евро5-E5 - 70,99 грн
- 95 Mustang - 73,99 грн
- 100 Mustang - 80,99 грн
- ДТ Евро5 - 70,99 грн
- ДТ Мустанг+ - 73,99 грн
- Газ - 41,98 грн
Цена на конкретной АЗС может отличаться от средней цены по Украине.
ОККО:
- 95 ЕВРО - 70,99 грн
- 95 PULLS - 73,99 грн
- 100 PULLS - 80,99 грн
- ДТ ЕВРО - 70,99 грн
- ДП PULLS - 73,99 грн
- Газ - 41,99 грн
Цены указаны из программы лояльности Fishka.
SOCAR:
- А-95 - 70,99 грн
- NANO 95 - 74,99 грн
- NANO 100 - 80,99 грн
- ДТ NANO - 70,99 грн
- ДТ NANO Extro - 75,99 грн
- Газ - 40,98 грн.
Цены указаны с сайта сети SOCAR
Почему цены взлетели
РБК расспросило экспертов, почему цены на топливо взлетели так быстро и что будет дальше
По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, существует два фактора.
Первый - война на Ближнем Востоке. По его словам, вчера в Лондоне цена на дизель на бирже пробила 1000 долларов за тонну и взлетела до 1100 долларов - плюс 250 долларов за три дня, или 25 процентов. В пересчете на гривны это 10 гривен на литр.
Второй фактор - паника. "Продажи в заправочных сетях выросли на этой неделе на 30-50%", - отметил Куюн. Из-за этого трейдеры вынуждены срочно докупать топливо - уже по новой цене.
При этом он подчеркивает: реального дефицита нет.
"Запасы есть, поставки идут. Все работает, как работало", - говорит эксперт.
Относительно угрозы 100 гривен за литр - Куюн считает это нереальным. "Я думаю, что мы в целом уже возле пика цены", - заявил он.
Спекуляция может быть не последней причиной
Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что нынешняя цена на АЗС не соответствует рыночной.
По его подсчетам, с учетом всех объективных факторов - рост акциза с 1 января, удешевление гривни, подорожание нефтепродуктов на границе - бензин должен был бы подорожать не более чем на 2 гривни, дизель - не более чем на 2,60 грн. Но фактически цены выросли на 4-4,50 грн.
"Это спекуляция. Прямая спекуляция на информационных сообщениях о возможных в будущем проблемах с поставками нефти", - заявил Рябцев.
Он также отмечает, что в Германии и Польше бензин так не подорожал. А цены в Украине сейчас соответствуют нефти по 100 долларов за баррель, тогда как реально она стоит около 82,70 доллара.
Что делать власти
Оба эксперта скептически оценивают идею обращения в Антимонопольный комитет, если сети АЗС и дальше будут повышать цены.
Рябцев объясняет: руководство АМКУ само признавало, что не имеет методик для оценки рынка нефтепродуктов и собирается заниматься этим только после завершения войны.
Вместо этого он предлагает обнародовать структуру цены - чтобы каждый мог увидеть, из чего она состоит: стоимость нефтепродуктов, налоги, наценка. Если наценка превышает определенный предел - привлечь механизмы военного времени.
Куюн, в свою очередь, считает обращение в АМКУ одним из "штампов любого кризиса на топливном рынке" - наравне с прогнозами цен на топливо по 100 гривен и по 150 долларов за баррель нефти.
Топливный рынок лихорадит из-за событий на Ближнем Востоке
Обострение ситуации вокруг Ирана вызвало нервную реакцию мировых энергорынков. После сообщений о возможных проблемах с судоходством в Ормузском проливе трейдеры начали закладывать в цены премию за риск.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти из Персидского залива. Через него проходит значительная часть мирового экспорта. Поэтому даже потенциальная угроза блокировки быстро разгоняет котировки.
На этом фоне нефть заметно подорожала. Рост сырья уже начинает давить на розничный сегмент. Участники рынка ожидают, что бензин и дизель также подорожают в разных странах, как это произошло, к примеру, в Германии.