АЗС знову переписали ціни: яка ситуація на вечір і чи буде бензин по 100 гривень

Ціни на пальне в Україні різко злетіли - преміальний бензин вже коштує 81 гривню за літр. Тим часом влада збирається звертатися до Антимонопольного комітету.

РБК-Україна розпитало експертів Сергія Куюна та Геннадія Рябцева, чому пальне продовжує дорожчати і чи допоможе звернення в АМКУ.

Головне: Ціни: преміальний бензин впритул підійшов до 81 гривні, а найдешевший 95-й та дизель - від 70,99 грн на WOG, ОККО та SOCAR.

преміальний бензин впритул підійшов до 81 гривні, а найдешевший 95-й та дизель - від 70,99 грн на WOG, ОККО та SOCAR. Причини: стрибок цін на дизель у Лондоні до 1100 доларів за тонну та ажіотажний попит спровокували хвилю подорожчання.

стрибок цін на дизель у Лондоні до 1100 доларів за тонну та ажіотажний попит спровокували хвилю подорожчання. Спекуляція: об'єктивні чинники виправдовують зростання лише на 2-2,60 грн, тоді як фактично ціни зросли на 4-4,50 грн.

об'єктивні чинники виправдовують зростання лише на 2-2,60 грн, тоді як фактично ціни зросли на 4-4,50 грн. Прогноз: аналітики вважають, що ринок вже біля цінової стелі.



Фото: ціни на різні види пального на українських АЗС (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевший варіант - звичайний 95-й або дизель на рівні 70,99 грн - є на WOG, ОККО та SOCAR. Преміальні марки скрізь впритул підійшли до позначки 81 гривня.

Скільки коштує пальне на основних АЗС станом на 4 березня

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 78,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 72,99 грн

Бензин 95 - 69,99 грн

Бензин 92 - 66,99 грн

ДП (Energy) - 73,99 грн

ДП - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

Ціни вказані з додатка мережі "Укрнафта".

WOG:

95 Євро5-E5 - 70,99 грн

95 Mustang - 73,99 грн

100 Mustang - 80,99 грн

ДП Євро5 - 70,99 грн

ДП Mustang+ - 73,99 грн

Газ - 41,98 грн

Ціна на конкретній АЗС може відрізнятися від середньої ціни по Україні.

ОККО:

95 ЄВРО - 70,99 грн

95 PULLS - 73,99 грн

100 PULLS - 80,99 грн

ДП ЄВРО - 70,99 грн

ДП PULLS - 73,99 грн

Газ - 41,99 грн

Ціни вказані з програми лояльності Fishka.

SOCAR:

А-95 - 70,99 грн

NANO 95 - 74,99 грн

NANO 100 - 80,99 грн

ДП NANO - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 75,99 грн

Газ - 40,98 грн.

Ціни вказані з сайту мережі SOCAR

Чому ціни злетіли

РБК розпитало експертів, чому ціни на пальне злетіло так швидко і що буде далі

На думку директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, існує два фактори.

Перший - війна на Близькому Сході. За його словами, вчора в Лондоні ціна на дизель на біржі пробила 1000 доларів за тонну і злетіла до 1100 доларів - плюс 250 доларів за три дні, або 25 відсотків. У перерахунку на гривні це 10 гривень на літр.

Другий фактор - паніка. "Продажі в заправних мережах зросли на цьому тижні на 30-50%", - зазначив Куюн. Через це трейдери змушені терміново докуповувати пальне - вже по новій ціні.

При цьому він наголошує: реального дефіциту немає.

"Запаси є, постачання йдуть. Все працює, як працювало", - каже експерт.

Щодо загрози 100 гривень за літр - Куюн вважає це нереальним. "Я думаю, що ми в цілому уже є біля піка ціни", - заявив він.

Спекуляція може бути не останньою причиною

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що нинішня ціна на АЗС не відповідає ринковій.

За його підрахунками, з урахуванням усіх об'єктивних чинників - зростання акцизу з 1 січня, здешевшання гривні, подорожчання нафтопродуктів на кордоні - бензин мав би подорожчати не більше ніж на 2 гривні, дизель - не більше ніж на 2,60 грн. Але фактично ціни зросли на 4-4,50 грн.

"Це спекуляція. Пряма спекуляція на інформаційних повідомленнях щодо можливих у майбутньому проблем з постачання нафти", - заявив Рябцев.

Він також зазначає, що в Німеччині та Польщі бензин так не подорожчав. А ціни в Україні зараз відповідають нафті по 100 доларів за барель, тоді як реально вона коштує близько 82,70 долара.

Що робити владі

Обидва експерти скептично оцінюють ідею звернення до Антимонопольного комітету, якщо мережі АЗС і далі будуть підвищувати ціни.

Рябцев пояснює: керівництво АМКУ саме визнавало, що не має методик для оцінки ринку нафтопродуктів і збирається займатися цим лише після завершення війни.

Натомість він пропонує оприлюднити структуру ціни - щоб кожен міг побачити, з чого вона складається: вартість нафтопродуктів, податки, націнка. Якщо націнка перевищує певну межу - залучити механізми воєнного часу.

Куюн, своєю чергою, вважає звернення до АМКУ одним із "штампів будь-якої кризи на паливному ринку" - нарівні з прогнозами цін на пальне по 100 гривень та по 150 доларів за барель нафти.