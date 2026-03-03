Блокировка Ормузского пролива: СМИ узнали о тайном давлении Китая на Иран
Китай оказывает давление на иранских чиновников, призывая их воздержаться от действий, которые могут нарушить экспорт катарского газа или другие поставки энергоносителей через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, высокопоставленные руководители газовой отрасли заявили, что Пекин за кулисами обращается к Тегерану с призывом не прибегать к действиям, которые могут дестабилизировать энергетические перевозки в регионе.
Сейчас сообщается о по меньшей мере четырех поврежденных коммерческих судах.
Bloomberg указывает, что Китай, как крупнейший в мире импортер нефти и газа, остается одной из наиболее уязвимых стран в случае эскалации в Персидском заливе.
Несмотря на наличие значительных запасов, почти половина импорта сырой нефти в КНР в декабре проходила транзитом через Ормузский пролив.
"Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избежать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
По данным источников издания в энергетической отрасли, которые говорили на условиях анонимности, Тегеран также просят не атаковать газовые объекты Катара.
Эта страна обеспечивает около 30% потребностей Китая в сжиженном природном газе, что делает стабильность поставок критически важной для второй по величине экономики мира.
Почему Китай боится блокады Ормузского залива
Китай остается ключевым покупателем иранской нефти и фактически экономическим "спасательным кругом" для Ирана.
В то же время Пекин зависит от стабильности всего региона Персидского залива, поскольку поставки как нефти, так и газа осуществляются через узкий морской коридор.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану, а также по объектам террористической группировки "Хезболла" в Ливане.
В ответ Иран атаковал Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
Кроме того, в Тегеране заявили о перекрытии Ормузского пролива и пригрозили уничтожать суда, которые будут пытаться пройти этим стратегическим маршрутом, соединяющим Персидский и Оманский заливы и обеспечивающим около пятой части мирового экспорта нефти.
В то же время Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что пролив пока не перекрыт и "нет признаков минирования".
Также накануне Иран атаковал дронами индустриальные парки Рас-Лаффан и Умм-Саид в Катаре - объекты компании QatarEnergy, одного из крупнейших производителей сжиженного природного газа в мире.
После этого катарская компания объявила о приостановке производства СПГ, что существенно повлияло на европейский рынок: цены на газ выросли на 54%.