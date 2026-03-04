Топливо бьет рекорды: сколько украинцы будут платить за литр в Германии

Из-за войны на Ближнем Востоке в некоторых странах существенно выросли цены на топливо. Особенно это почувствовала Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

На некоторых заправках литр бензина уже превысил 2,4 евро - и водители платят за полный бак на 30 евро больше, чем несколько месяцев назад.

Где самое дорогое топливо в стране

По данным портала Benzinpreise, рекордные цены зафиксированы на заправке ESSO A3 Donautal West вблизи города Пассау:

бензин Super - 2,479 евро за литр

за литр дизель и бензин Super E10 - 2,419 евро за литр

Станция расположена прямо на автомагистрали A3 возле австрийской границы. Заправить 50 литров на этой станции будет стоить почти 124 евро. Для сравнения: по средней цене по стране - 1,895 евро за литр - тот же бак обойдется в 94,75 евро.

Почему цены выросли

С пятницы полный бак в Германии подорожал на 6-9 евро в зависимости от типа топлива. Во многих городах литр бензина уже превысил отметку 2 евро.

Аналитики объясняют рост цен рисками для судоходства через Ормузский пролив - через него транспортируется около 20% мировой нефти. Любая угроза там мгновенно бьет по мировым ценам.