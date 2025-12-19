Как отмечается, передача последней партии из 12 танков M1A1 Abrams состоялась несколько недель назад. Первые 37 танков прибыли в Украину еще в июле.

Последняя партия была отправлена в октябре на коммерческом грузовом судне в сопровождении пяти военнослужащих вооруженных сил Австралии. Через 55 дней груз прибыл в Европу.

Отмечается, что секретность поставки была необходимой для того, чтобы танки были безопасно доставлены.

В Польше состоялась проверка и ремонт танков, после чего танки передали Украине.

Фото: Австралия передала Украине последнюю партию танков Abrams (ABC)

Издание отмечает, что Австралия выделила всего 1,7 млрд долларов на оборонную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. Австралия является крупнейшей страной - не членом НАТО, которая оказывает финансовую и военную помощь Украине.