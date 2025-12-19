UA

Австралія передала Україні останню партію танків Abrams

Ілюстративне фото: Австралія передала Україні останню партію танків Abrams (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Австралія завершила передачу Україні бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги. Була відправлена остання партія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Як зазначається, передача останньої партії з 12 танків M1A1 Abrams відбулася кілька тижнів тому. Перші 37 танків прибули в Україну ще у липні.

Остання партія була відправлена у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п’яти військовослужбовців збройних сил Австралії. Через 55 днів вантаж прибув у Європу.

Зазначається, що секретність постачання була необхідною для того, щоб танки були безпечно доставлені.

У Польщі відбулася перевірка та ремонт танків, після чого танки передали Україні.

 
 

Фото: Австралія передала Україні останню партію танків Abrams (ABC)

Видання зазначає, що Австралія виділила загалом 1,7 млрд доларів на оборонну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Австралія є найбільшою країною - не членом НАТО, яка надає фінансову та військову допомогу Україні.

Танки Abrams від Австралії

Нагадаємо, у лютому 2024 року Україна подала запит на отримання від Австралії танків Abrams.

У серпні того ж року австралійська армія списала останній танк цієї моделі. Пізніше країна обіцяла передати Україні 49 одиниць M1A1 Abrams у рамках пакета військової допомоги.

Але постачання було відтерміновано. У травні 2025 року уряд Австралії оголосив, що відправив в Україну партію списаних Abrams, незважаючи на невдоволення цією угодою окремих американських чиновників.

У липні Австралія передала Україні більшу частину танків Abrams у рамках пакета військової допомоги на 160 млн доларів.

