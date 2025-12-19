Як зазначається, передача останньої партії з 12 танків M1A1 Abrams відбулася кілька тижнів тому. Перші 37 танків прибули в Україну ще у липні.

Остання партія була відправлена у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п’яти військовослужбовців збройних сил Австралії. Через 55 днів вантаж прибув у Європу.

Зазначається, що секретність постачання була необхідною для того, щоб танки були безпечно доставлені.

У Польщі відбулася перевірка та ремонт танків, після чого танки передали Україні.

Фото: Австралія передала Україні останню партію танків Abrams (ABC)

Видання зазначає, що Австралія виділила загалом 1,7 млрд доларів на оборонну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Австралія є найбільшою країною - не членом НАТО, яка надає фінансову та військову допомогу Україні.