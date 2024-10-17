Австралия объявила о передаче Украине 49 танков Abrams
Австралия передаст Украине 49 своих устаревших танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Австралии.
"Этот пакет помощи стоимостью около 245 млн долларов усилит огневую мощь и мобильность Вооруженных Сил Украины, а также дополнит поддержку, которую партнеры оказывают украинским бронетанковым бригадам", - говорится в заявлении австралийского правительства.
Отмечается, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Австралией Украине с начала полномасштабного вторжения России, превысила 1,3 млрд долларов, а общий объем поддержки - более 1,5 млрд долларов.
Как было объявлено в январе 2022 года, австралийская армия заменит M1A1 Abrams на M1A2. Для поддержки перехода австралийская армия сохранит небольшое количество танков M1A1 Abrams, чтобы помочь введению нового парка M1A2.
Танки Abrams для Украины.
Напомним, в августе стало известно о том, что Австралия списала танки Abrams, о передаче которых просила Украина. Тогда Украина призвала Австралию предоставить 14 танков и обучить украинцев экипаж. Однако власти Австралии решили отклонить запрос.
Однако вчера СМИ сообщили, что Австралия намерена передать Украине 49 танков Abrams. Они будут переданы в рамках нового пакета военной поддержки на сумму 245 млн. долларов. Официально о передаче танков правительство Австралии объявило сегодня.
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